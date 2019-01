Albero di Natale, scelto il nuovo presidente

Nuovo direttivo per il Comitato Albero di Natale più grande del mondo. Alla guida dei volontari che ogni anno allestiscono la struttura luminosa lungo le pendici del monte Ingino a Gubbio, c'è ora Giacomo Fumanti (terzo da destra nella foto), 61 anni. Succede a Lucio Costantini che ha ricoperto l’incarico per i due mandati consecutivi, il massimo previsto dallo statuto. Fumanti è stato eletto dopo le votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo che nella sua prima seduta ha proceduto alla assegnazione delle cariche statutarie. All'unanimità sono stati eletti Francesco Ragnacci come vice presidente, e come consiglieri Marco Cardoni, Lucio Costantini, Samuele Maranghi, Fausto Ragnacci, Roberto Prudore. Lo scorso 7 dicembre ospiti d'onore per la cerimonia dell'accensione sono state le Frecce Tricolore.

