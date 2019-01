Petardo esploso allo stadio, individuato il tifoso

Venezuela, l'amministrazione Trump annuncia sanzioni su petrolio di Caracas

(Agenzia Vista) Washington, 29 gennaio 2019 Venezuela, l'amministrazione Trump annuncia sanzioni a major petrolio "Annunciamo sanzioni a Pdvsa. Abbiamo continuato a denunciare la corruzione sua e dei suoi compari e le azioni di oggi assicurano che non possa più saccheggiare gli asset del popolo venezuelano". Così ha consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton, in ...