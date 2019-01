Scambia i tecnici dell'Enel per ladri e spara

Tecnici dell'Enel scambiati per ladri. Succede alle porte di Todi dove un cittadino ha sparato con il fucile utilizzato per la caccia al cinghiale a quelli che riteneva dei malviventi. Gli operatori erano in realtà intervenuti per un guasto. Identificato l'autore del gesto che è stato denunciato per tentato omicidio.

