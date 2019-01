Variante: tutor e sorpassometro, ma nessun raddoppio

Entro l'anno saranno installati tutor e sorpassometro e arriveranno anche una nuova segnaletica e le barriere per evitare l'attraversamento degli animali. E' quanto emerso dall'incontro in Regione con l'ingegnere dell'Anas Raffaele Celia che ha risposto alle richieste sulla Variante alla Pian d'Assino di Gubbio, ma anche sulla strada Contessa e sulla Perugia-Ancona. Per la Variante ripartono i lavori per il completamento del tratto sino al bivio di Pietralunga, ma di raddoppio non se ne parla.

Servizio completo nell'edizione del 29 gennaio del Corriere dell'Umbria