La Ternana con la Vis Pesaro al Liberati. Convocato anche Palumbo

CALCIO SERIE B

Il Perugia nella tana dell'Ascoli. Nesta pronto a cambiare formazione

Dopo due sconfitte il Perugia va a caccia di un risultato positivo al Del Duca dove sfiderà l'Ascoli (sabato ore 15, arbitra Marini di Roma 1). "Mi aspetto i punti adesso" ha detto alla vigilia Nesta annunciando qualche modifica alla formazione uscita sconfitta in casa contro il Brescia ("qualcosa cambierò"). IL TERZO RINFORZO: CARRARO Out Melchiorri, ma sulla via del recupero, non convocati il ...