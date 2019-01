Gubbio, caccia al poker contro il Teramo: torna Piccinni in difesa

In campo sabato 26 gennaio il Gubbio contro il Teramo al Barbetti. I rossoblù sono a caccia della quarta vittoria di fila, che li proietterebbe a ridosso della zona play off. Per quanto riguarda la formazione l’unico indisponibile è il terzino Paolelli infortunato. Rientra l’esterno d’attacco Casoli che potrebbe partire dalla panchina. Per il resto l’undici rossoblù potrebbe essere il seguente: Marchegiani tra i pali, poi una linea a quattro con Tofanari a destra (ma occhio alla sorpresa Malaccari), Espeche e il rientrante Piccinni come centrali, e Pedrelli a sinistra. La coppia di centrocampo potrebbe essere composta da Davì e Benedetti, soprattutto in caso di Malaccari terzino. I tre alle spalle di Chinellato dovrebbero essere da destra a sinistra De Silvestro, Casiraghi e Campagnacci, quest'ultimo in vantaggio su Battista e Casoli.