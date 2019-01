Alcantara, nuovo impianto e 20 posti di lavoro subito

Allo stabilimento di Nera Montoro dell’Alcantara la mattina di venerdì 25 gennaio 2019 è stato il momento della “Iaci Start-up Ceremony”, durante la quale l’azienda ha inaugurato l’avviamento ufficiale del nuovo impianto produttivo, risultato della prima tranche d’investimento che comprende un piano di ampliamento ed il raddoppio della capacità produttiva entro il 2023.

Inaugurazione e avvio della produzione sono avvenuti alla presenza del presidente ed amministratore delegato di Alcantara, Andrea Boragno, di Akihiro Nikkaku, presidente, chief executive officer e chief operating officer di Toray Industries Inc. (Giappone), di Reiji Fujita, managing offcer di Mitsui & Co (Giappone), dell’ambasciatore del Giappone in Italia, Keichi Katakami, oltre alle autorità regionali e locali.

Alcantara, per far fronte all’aumento esponenziale della domanda, sta marciando a tappe serrate per il completamento dell’espansione del sito di Nera Montoro.

Per questa espansione è stato fatto un investimento da 28 milioni di euro nel 2017 e da 75 milioni di euro nel 2018. L’investimento totale, però, che prevede un piano quinquennale che nel 2023, al termine del progetto, darà all’azienda ancora più prestigio, è di 300 milioni di euro, con un importante aumento occupazionale.

Dall’annuncio degli investimenti nel 2017 ad oggi, ci sono già state assunzioni. I dati odierni ci dicono che si è passati da un totale di 482 unità a 552 con un incremento di 70 persone pari ad una crescita del 12,7 per cento.

A partire dal mese corrente di gennaio, verranno assunte circa 20 persone in più.

L’obiettivo è di arrivare entro il 2023 a circa 800 unità. Oltre agli operai saranno assunti ricercatori, processisti e tecnici specialisti in sostenibilità, sicurezza e ambiente, qualità, recupero energetico, economia circolare.