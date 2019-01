Bimba di due anni resta chiusa in una stanza, liberata dai vigili del fuoco

Una bambina di due anni è rimasta chiusa in una stanza ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarla. E' successo a San Secondo a Città di Castello. La bimba si è chiusa in camera dopo aver girato la chiave lasciandola poi nella toppa all'interno. Inutili i primi tentativi dei genitori e di altri familiari presenti che comunque l’hanno rassicurata in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco che hanno poi liberato la piccola. La chiave è stata tolta dalla serratura per evitare episodi simili in futuro.