Pioggia di soldi per i piccoli Comuni

Arrivano quattro milioni e mezzo dal Viminale per 82 piccoli Comuni dell’Umbria. I municipi con meno di ventimila abitanti potranno utilizzare i fondi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. “Per le amministrazioni comunali dell’Umbria credo sia davvero una bella occasione”, ha detto il vicepremier Matteo Salvini. Una soddisfazione che viene condivisa da Donatella Tesei, senatrice e sindaco del Comune di Montefalco. “E’ la prima volta che i piccoli Comuni vengono messi al centro dell’attenzione dell’attività del governo che così dà alle amministrazioni comunali l’opportunità di fare interventi sul fronte della sicurezza. Una misura fortemente voluta soprattutto da chi, come me, sa bene quante difficoltà incontra un sindaco a far quadrare i bilanci”. In Umbria potranno avere i soldi 51 Comuni della provincia di Perugia e 31 di quella di Terni. In totale, i benefici ricadranno su una popolazione di 349.632 cittadini.

Ecco i Comuni che avranno il contributo

100.000 euro

Castiglion del Lago; Gualdo Tadino; Magione; Marsciano; San Giustino; Todi; Umbertide. Amelia e Narni per la provincia di Terni.

70.000 euro

Bevagna; Città della Pieve; Deruta; Gualdo Cattaneo; Montefalco; Nocera Umbra; Panicale; Passignano sul Trasimeno; Spello; Torgiano; Trevi. Montecastrilli per la provincia di Terni

50.000 euro

Bettona; Campello sul Clitunno; Cannara; Cascia; Castel Ritaldi; Citerna; Collazzone; Fossato di Vico; Giano dell’Umbria; Massa Martana; Norcia; Piegaro; Pietralunga; Sigillo; Tuoro sul Trasimeno; Valfabbrica. Per la provincia di Terni: Acquasparta; Arrone; Avigliano Umbro; Baschi; Castel Giorgio; Castel Viscardo; Fabro; San Gemini; San Venanzo; Stroncone

40.000 euro

Cerreto di Spoleto; Costacciaro; Fratta Todina; Lisciano Niccone; Monte Castello di Vibio; Monte Santa Maria Tiberina; Monteleone di Spoleto; Montone; Paciano; Poggiodomo; Preci; Sant’Anatolia di Narco; Scheggia e Pascelupo; Scheggino; Sellano; Vallo di Nera; Valtopina. Per Terni: Allerona; Alviano; Attigliano; Calvi dell’Umbria; Ferentillo; Ficulle; Giove; Guardea; Lugnano in Teverina; Montecchio; Montefranco; Montegabbione; Monteleone di Orvieto; Otricoli; Parrano; Penna in Teverina; Polino; Porano