Variante, parte la raccolta firme

E' in fase di definizione la macchina organizzatrice per iniziare la raccolta firme tra varie associazioni del comprensorio Eugubino-Gualdese e non solo, per chiedere che la Variante alla Pian d'Assino di Gubbio sia messa in sicurezza. La serie di incidenti mortali lungo l'arteria preoccupa non poco chi la percorre. Capofila della raccolta firme sarà "In strada con sicurezza" l’associazione presieduta da Stefano Vinti, sempre in prima linea per ciò che riguarda l’educazione stradale, in particolare dei giovani.

