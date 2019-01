Trovato dalla Polizia con trenta dosi di cocaina

Un albanese di 23 anni, clandestino in Italia, con precedenti reati per ricettazione e violazione delle leggi sull’immigrazione, è stato arrestato dalla Sezione Antidroga della Questura di Terni dopo essere stato trovato con 4 dosi di cocaina addosso.

Nella sua abitazione gli agenti hanno trovato altre 26 dosi di cocaina sul tavolo del soggiorno e un involucro con altri 50 grammi in terrazza, per un totale di oltre 60 grammi, oltre a 2 involucri di hashish del peso di 60 grammi.

Inoltre, il ragazzo che non svolge alcuna attività lavorativa, è stato trovato in possesso di 1.700 euro, tutte in banconote da 50, oltre ad un bilancino e al materiale per il confezionamento delle dosi.

Arrestato per detenzione ai fini di spaccio è stato giudicato ieri mattina per direttissima e il giudice del tribunale di Terni, Massimo Zanetti, ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere fino al 22 febbraio 2019, giorno dell’udienza.