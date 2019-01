Riapre la nuova farmacia di Monteluce

Riapre giovedì 24 gennaio la nuova farmacia di Monteluce che si presenta ai clienti in una veste completamente rinnovata. Sono terminati, infatti, gli interventi di restyling quelli che hanno permesso di svelare la presenza di un dipinto murale di Adelmo Maribelli in una delle colonne della sede Afas di via Eugubina. Una piccola farmacia che adesso può vantare un look più moderno e innovativo, un ambiente confortevole (ora impreziosito dall’opera d’arte appena recuperata) in grado di offrire professionalità e servizi utili per tutti. L’inaugurazione ufficiale è in programma per sabato mattina, alle 11.30.