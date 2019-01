Reati in calo nel Ternano, ma allerta per furti in casa, droga e truffe web

Sono in calo i reati in provincia di Terni, sia nell'ultimo anno rispetto al precedente, sia prendendo in considerazione gli ultimi 5 anni.

E' quanto emerge dai dati forniti nel corso di una conferenza stampa tenuta in Prefettura, la mattina di martedì 22 gennaio 2018, dal prefetto Paolo De Biagi, dal questore Antonino Messineo, dal comandante provinciale dei Carabinieri, Davide Rossi, e dal comandante provinciale della Guardia di Finanza, Fabrizio Marchetti.

Il prefetto ha evidenziato che il calo dei reati dal 2013 ad oggi è stato pari al 21 per cento, essendo scesi da 8844 a 7042. In questi anni c'è stato solo un leggero aumento nel 2017, ma l'anno dopo il dato è nuovamente sceso.

Calati i furti, nella loro globalità, ma nell'ultimo anno non quelli in abitazione, in leggero aumento rispetto al 2017, anche se molti meno se si raffronta il dato del 2013.

Anche lo spaccio di droga è un fenomeno sempre presente, in particolare nel capoluogo, mentre sono in aumento i reati che vengono commessi attraverso il web, in particolare le truffe ma anche le estorsioni.