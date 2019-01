Carraro è il nuovo centrocampista del Grifo: è già a Perugia

Marco Carraro, 21 anni appena compiuti, è il centrocampista che rinforza la mediana del Perugia. La trattativa, avanzata sottotraccia nell’ultima settimana, è conclusa, il giocatore lunedì ha già raggiunto Pian di Massiano e di fatto manca solo l'ufficialità. Il giocatore, attualmente in forza al Foggia ma di proprietà dell’Atalanta, è il terzo rinforzo di questa sessione invernale di calciomercato e arriva in prestito ma sino a giugno 2020 (quindi un anno e mezzo). C’è l’accordo tra tutte le parti in causa, si sta definendo la cifra per la valorizzazione a favore del club di Pian di Massiano. Carraro è un centrocampista centrale ben strutturato fisicamente (187 centimetri per quasi 80 chili) ma dotato anche di buona tecnica (è mancino). Chiara la volontà di dare maggiore fisicità a un reparto troppo “leggero”. Nato a Dolo in provincia di Venezia, Carraro è cresciuto nelle giovanili del Padova che ha guidato da capitano dei Giovanissimi nazionali sino alla semifinale scudetto. Quindi il passaggio all’Inter con cui vince lo scudetto Primavera 2016/2017 (da titolare). L’esordio nei professionisti è con il Pescara (22 presenze, sempre titolare con Zeman) poi in estate lo acquista l’Atalanta che lo gira in prestito al Foggia (14 presenze).