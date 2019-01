Rapine con il taser, ai domiciliari la mente della banda

Domiciliari per “l'ispiratore dei furti più appetibili” della banda del taser. Lo ha stabilito il tribunale del Riesame di Firenze dopo che gli atti relativi alla rapina commessa al gioielliere di Arezzo lo scorso maggio sono stati trasmessi al gip aretino per competenza. Brunetti, difeso dall'avvocato Cristian Giorni, è uscito da Capanne venerdì scorso.

In sede di interrogatorio di garanzia, era stato lui stesso ad ammettere di aver “suggerito il colpo ai complici”. Ai domiciliari anche un altro membro della banda, mentre un terzo è stato scarcerato. In prigione rimane solo un uomo. Ai domiciliari si trovano anche un investigatore privato e il suo braccio destro, i primi a finire in cella a giugno.

