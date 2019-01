Prezioso affresco scoperto in farmacia

Gli interventi di restyling nella sede della farmacia Afas di Monteluce, a Perugia, hanno permesso di scoprire un dipinto murale attribuito ad Adelmo Maribelli, assistente di Gerardo Dottori e allievo di Arturo Checchi all’Accademia perugina. Un primo sopralluogo è già stato compiuto dall’esperta della Soprintendenza dell’Umbria mentre la restauratrice Alessia Fumi sta già lavorando per rimuovere i due strati di tinteggiatura che coprono la decorazione geometrica realizzata con pittura a olio. Un primo sopralluogo è già stato compiuto dalla dottoressa Maria Brucato della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria. Soddisfazione viene espressa dall'intero direttivo dell'Afas, presieduto da Virgilio Puletti: "Per la prima volta anche in farmacia si respierà arte".