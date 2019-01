"Impossibile trovare una sistemazione per le famiglie rom"

Impossibile trovare una sistemazione alternativa per le famiglie rom di Sant'Eraclio. "Abbiamo percorso ogni strada possibile per star vicino alle famiglie del campo rom: cercato pure di fare da intermediari nel trovare appartamenti in cui farli abitare, ma tutte le porte alle quali abbiamo bussato si sono richiuse, senza che nessuno si sia reso disponibile. Ora non ci rimane che informare le famiglie rom su ciò che accadrà fra pochi giorni, cioè la demolizione degli edifici abusivi". A parlare è l'assessore ai servizi sociali del Comune di Foligno, Maura Franquillo.

