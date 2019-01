Donne derubate con una scusa

Distraevano le malcapitate e poi le derubavano. E' accaduto ad almeno un paio di donne a Terni, al quartiere Italia, in via Papa Giovanni XXIII. Le vittime in auto venivano avvicinate da un uomo che le invitava a guardare per terra dove erano cadute delle monete. Nel frattempo l'altro complice provvedeva a ripulire l'auto, dopo avere aperto lo sportello posteriore. In questo modo i malviventi fuggivano con le borsette prese alle donne, ignare di tutto. I carabinieri hanno subito avviato le indagini.