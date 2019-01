Ponti e viadotti a rischio, c'è la lista

Una lista lunga, completa, redatta in tempo record subito dopo Genova con tutti i ponti, viadotti e sovrappassi potenzialmente a rischio. Ma da allora le Province, principali enti di gestione delle arterie regionali e non, stanno ancora aspettando i fondi per poter intervenire. Anche perché ci sono almeno tre situazioni urgenti nel Perugino e una nel Ternano. “Non da crollo - tiene a sottolineare il presidente dell’ente di piazza Italia Luciano Bacchetta - ma è chiaro ormai che le tragedie accadono laddove non si fa manutenzione. Siamo comunque fiduciosi - aggiunge ancora il sindaco tifernate - che il governo dia risposte”. Le risposte, in pratica, si dovrebbero tradurre nello stanziamento dei fondi sufficienti, circa 30 milioni, per intervenire nelle situazioni più complicate che, in provincia di Perugia sono un centinaio su circa 1.000 ponti e sottopassi presenti. Altri 16 servirebbero nel Ternano. Intanto dopo la chiusura del viadotto del Puleto, pronte le richieste da presentare martedì 22 gennaio al ministro Danilo Toninelli.

