Aumentano i morti sul lavoro in Umbria. Diciotto, di cui 14 nella provincia di Perugia, quelli registrati nel corso dell’anno che si è appena concluso. Sfiorano quota diecimila gli incidenti denunciati. Nel 2017 gli infortuni mortali erano stati 14, di cui 11 nella provincia di Perugia e 3 in quella di Terni. Nei primi 20 giorni di quest’anno le vittime sono già tre, l’ultima tragedia in ordine di tempo è quella che si è verificata venerdì in uno scatolificio di Collepepe, nella Media Valle del Tevere. I numeri relativi al lavoro che uccide sono stati forniti da Filippo Ciavaglia, segretario generale della Cgil di Perugia, che ieri mattina, nel corso di una conferenza stampa con la segreteria provinciale, ha puntato l’indice contro il “dilagare di contratti poveri e precari” che ormai nella regione rappresentano l’81% del totale.