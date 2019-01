Raul Bova pizzicato in Umbria

Raul Bova ha scelto di trascorrere il fine settimana in Umbria, in particolare a Gualdo Tadino, ospite dell’imprenditore gualdese Matteo Minelli. Il popolare attore, insieme alla compagna Rocio Morales e alla famiglia, è stato visto in giro per la città, per il centro storico, dopo un pranzo all’Hosteria da Baccus.

