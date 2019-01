Anche il Perugia fa il tifo per Leo Cenci

Sabato 19 gennaio anche il Perugia rinnoverà il proprio legame e la simpatia che ha per Leonardo Cenci (VEDI GLI ALTRI ARTICOLI), ricoverato in gravi condizioni al Santa Maria della Misericordia. I giocatori del Grifo entreranno in campo indossando una maglia bianca, sopra la divisa ufficiale, con la scritta “Forza Leo”. Un augurio speciale di rivederlo presto in piedi e anche allo stadio glie lo aveva rivolto l’allenatore Alessandro Nesta già alla vigilia della partita con il Brescia. “Lo aspettiamo per vedere un allenamento o una partita“. Intanto Orietta e Sergio sono sempre lì, al capezzale del figlio. Ed è lo stesso papà Sergio che, parlando con alcuni dei tanti amici, parenti, conoscenti e autorità che vengono a trovare il figlio, a raccontare che Leonardo doveva incontrare il Papa. “Poi però la situazione è precipitata - dice Sergio - vorrà dire che Leo è atteso ancora più un alto". Un incontro tanto atteso, preparato per il 2 gennaio. Invece l’aggravarsi delle sue condizioni hanno fatto saltare tutto. Leo però continua a combattere facendo sentire la sua forza ai genitori.

