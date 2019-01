Variante, chiesto un Sorpassometro

Un Sorpassometro per vigilare sulla Variante alla Pian d'Assino di Gubbio. Si tratta di un insieme di attrezzature costituito da una telecamera posizionata in alto e collegata a sensori posti sul manto stradale che invia le immagini via Gprs ad un terminale su cui è installato uno specifico software per interpretare in tempo reale se viene effettuato un sorpasso vietato. L’occhio della telecamera cattura i 5 secondi antecedenti e i 10 successivi all'infrazione. Per i trasgressori la multa è alquanto salata: secondo l’articolo 148 del Codice delle strada si rischia una sanzione che arriva fino a 1.272 euro con relativa decurtazione dei punti patente se non addirittura la sospensione. Il Sorpassometro potrebbe essere quindi un importante deterrente contro manovre pericolose. A confermare la sua utilità anche il capitano Massimo Pannacci, vice comandante della polizia locale che ha affermato: "E' molto valido per prevenire e contrastare i sorpassi azzardati che finora sono stati causa di molti degli incidenti mortali verificatisi lungo la Variante della Pian d'Assino".