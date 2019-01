Perugia-Martella: il Crotone spara alto. Bianchimano al Catanzaro, il Foggia su Leali e Monaco

Per il ritorno di Bruno Martella (1992) a Perugia occorrerà avere pazienza in questa sessione di calciomercato. Perché nell’incontro tra i dirigenti, quelli del Crotone hanno sparato alto. E dunque la tattica biancorossa sarà quella di “prendere” i pitagorici per sfinimento forti dell’accordo (totale) con l’entourage del mancino che vestì la maglia del Grifo nel primo semestre della stagione 2012/2013. Così i due direttori, Goretti e Ursino, si sono dati appuntamento tra una settimana quando magari alla luce di altre operazioni in uscita e in entrata i club potranno ragionare su cifre diverse. Le novità imminenti riguardano invece il capitolo delle uscite. Infatti il Perugia ha trovato l’accordo con il Catanzaro (serie C) per la cessione in prestito di Andrea Bianchimano (1996). Il puntero di Carate Brianza ha collezionato cinque spezzoni in campionato ed è stato ritenuto troppo acerbo per la cadetteria. Così il prestito in Calabria servirà per riacquisire fiducia, minuti e qualche gol per tornare, magari più forte, in estate.