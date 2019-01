La danza di Alessio Venditti strega Claudio Baglioni

Alessio Venditti, in arte Dhalsim, è già sul palco dell'Ariston per le prove del Festival di Sanremo. Il ballerino di Ostia, che ha scelto di vivere e lavorare a Perugia, dopo essere stato selezionato per il tour Al Centro di Claudio Baglioni è stato ingaggiato anche per il festival della canzone.

