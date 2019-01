Mariano di Vaio l'uomo italiano più bello del mondo

Mariano Di Vaio entra nella classifica internazionale “The 100 Most Handsome Face 2018” che dal 1990 elegge i 100 uomini (e donne) più belli dell’anno. Il Daily Mail ha già riportato come da classifica la donna più bella del 2018, la modella 17enne Thylane Blondeau; nelle ultime ore invece, arriva la classifica dedicata al sesso maschile. Al primo posto l’attore Jason Momoa, ma all’ottava posizione compare l’italianissimo Mariano Di Vaio che ancora una volta porta alta la bandiera del Made in Italy nel mondo. Unico italiano nella classifica, supera colossi come David Beckham (in tredicesima posizione).