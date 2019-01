Oltre 4.300 assunzioni in un mese, ma il 76% è a tempo

Le previsioni sono ottimistiche: 4.310 assunzioni nel solo mese di gennaio in provincia di Perugia, per un totale trimestrale di oltre 11 mila posti di lavoro. Peccato però che si tratti per la maggior parte (76%) di lavori a tempo che riguardano principalmente il settore dei servizi. Nonostante il numero importante restano comunque le difficoltà degli imprenditori che nel 36% dei casi non riescono a trovare i profili di cui hanno bisogno. Il quadro dipinto dagli ultimi dati del programma Excelsior della Camera di commercio di Perugia è esattamente questo. Un quadro con diverse luci ma anche altrettante ombre a cominciare dal fatto che, a fronte dei 4.310 posti previsti in questo mese, si registra una flessione di oltre il 10%, 510 posti in meno in valore assoluto, rispetto al gennaio del 2018.

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DELL'UMBRIA DI MERCOLEDI' 16 GENNAIO 2019