Colpisce due auto in sosta e si ribalta

Centra due auto in sosta, con il suo mezzo che si ribalta, appoggiandosi su un fianco. Poi la fuga. Una vicenda quasi paradossale quella accaduta nella serata di lunedì 14 gennaio e che ha visto come protagonista un trentenne di Foligno in viale Ancona.

Il ragazzo ha urtato due auto che erano parcheggiate sul bordo della carreggiata: il giovane ha perso il controllo del mezzo, non riuscendolo a tenere sulla carreggiata e la sua corsa si è interrotta quando l’auto, completamente senza controllo, si è rovesciata su un fianco.



Servizio integrale sul Corriere dell'Umbria del 16 gennaio