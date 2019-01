Le rivelazioni scottanti di Cecilia Rodriguez

Non le pesa, non le ha mai pesato e non le peserà mai il ruolo della “sorella di…”. Lei, Cecilia Rodriguez (VEDI LE FOTO), è ugualmente bella come Belen, è elegante, sexy, intrigante nello sguardo, solare nel modo di porsi con la gente. “Ne vedo tanti di artisti, ma una ragazza disponibile con la gente come lei se ne incontrano davvero poche” dice Luca, anima e mente di quanto fa spettacolo e di tutto ciò che accade al Charly-Penny Privé alla Contessa di Gubbio che sabato sera ha avuto ospite la Rodriguez e ha fatto il botto tanta la gente che c’era. Cecilia, vestitino e tacchi, trucco extra-ordinario, tutto molto glamour, tutto molto fashion, sorridente e spontanea è arrivata poco dopo le due e se ne è andata andata via dopo le tre e mezza. È andata in consolle, ha ballato, si è intrattenuta con alcuni ragazzi “fuori di testa”, ha strappato applausi e sorrisi anche con qualche battuta. E poi gli immancabili selfie: con tutti, anche con tante ragazze che l’hanno accolta con calore perché è talmente naturale e spontanea che non dà mai l’idea del personaggio costruito.

