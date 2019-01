Torna la banda dei garage

La banda dei garage torna in azione. Una dozzina quelli svaligiati nel solo pomeriggio di sabato a Ellera di Corciano, altrettanti nella zona di San Mariano. La tecnica dei ladri è sempre la stessa: un foro nel basculante, proprio all’altezza della serratura. Nessuno tra i residenti si è accorto di nulla, forse la refurtiva viene caricata in un furgone ma in maniera talmente veloce e “pulita” da non destare sospetti. Si portano via quello che trovavano, dagli attrezzi edili agli arnesi da lavoro, dalle biciclette ai trapani, fino a quegli alimenti che generalmente si tengono in cantina, come scorte alimentari di carne congelata, lattine di olio d’oliva, latte e vino. “A me è andata bene perché evidentemente non hanno trovato nulla di loro gradimento e se ne sono andati senza portarsi via niente dopo avermi messo tutto sottosopra - racconta Maria Chiara Giraldo, una delle vittime di Ellera - Sono entrati in azione dopo le due del pomeriggio, perché a quell’ora io ero passata ed era tutto a posto. Quando sono rientrata, intorno alle 21, ho trovato la serranda bucata”. Sul posto sono stati chiamati a intervenire i carabinieri. Altri furti, negli ultimi giorni, si sono verificati nella zona di San Mariano. Identico il modo di procedere, senza lasciare traccia, circostanza che farebbe pensare alla presenza di un’unica banda, anche ben organizzata.