Parcheggia l'auto e le rubano la borsa mentre paga il parcometro

Ladri in azione nel parcheggio di via Roma, zona stazione di Sant’Anna, a Perugia. A operare è una banda, composta da tre o quattro persone. A Liudmila Moscatelli, di origini russe ma da 22 anni in Italia, in pieno giorno con uno stratagemma è stata rubata la borsa con all’interno, oltre a una settantina di euro tutti i documenti che dovevano servire per richiedere la cittadinanza italiana. “Avevo appena parcheggiato ed ero scesa dall’auto per andare a pagare al parcometro - racconta Liudmila - la borsa è rimasta in macchina perché ero lì, a pochi metri di distanza. Poi l’imprevedibile. Mi si avvicina un furgoncino bianco, il conducente mi chiede dove si può parcheggiare. Non faccio in tempo a rispondere che arriva una coppia, lui 50 anni circa e lei più o meno 45 con un fazzolettone in testa, che cerca indicazioni per la fermata dei pullman. Solo in un secondo momento mi sono resa conto che era tutta una tattica per distrarmi. Ho raggiunto la macchina di corsa ma era troppo tardi, la borsa era spartita. E nel giro di pochi secondi sono scomparse anche quelle che sembravano essere solo persone in difficoltà”. Liudmila si è subito rivolta ai carabinieri. Una denuncia formale è stata presentata ai militari dell’Arma di Città di Castello dove risiede con il marito. “