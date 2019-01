Colussi, ultimatum all'azienda sul premio di produzione

Stretta finale per la Colussi. In ballo ci sono mediamente 700 euro per ciascuno dei 484 dipendenti (384 produttivi e un centinaio di impiegati) del sito di Petrignano dove l’anno scorso non è stato siglato l’accordo per il premio di produzione a causa delle dimissioni della Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria) ma che ora i rappresentanti dei lavoratori rivendicano sotto forma di incentivo di disagio. “Lo si chiama come si vuole - sorride un delegato di categoria - l’importante è che l’azienda lo paghi ai lavoratori che comunque nel 2018 hanno lavorato affrontando anche notevoli difficoltà”. Per questo le categorie hanno dato l’aut aut all’azienda dopo l’incontro di giovedì per cercare di trovare la quadra alla vertenza che, alla vigilia di Natale, aveva portato anche allo sciopero.

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DELL'UMBRIA DI SABATO 12 GENNAIO 2019