Crisi Astaldi, pressing sul Ministero

Dopo il danno i creditori della Astaldi rischiano la beffa. Perché la possibilità che i lavori sulla Perugia-Ancona riprendano senza di loro non è per niente remota. Ed è per questo che mercoledì mattina , 9 gennaio tutto il Comitato delle ditte che devono avere i soldi, insieme alle associazioni di categoria che stanno seguendo la vicenda (Ance, Confartigianato e Cna) sono stati ricevuti prima dal prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia, poi dai capigruppo in consiglio regionale.

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DELL'UMBRIA DI GIOVEDI' 10 GENNAIO 2019