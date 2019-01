Minacciato imprenditore della ristorazione

Di Maio esce da ristorante e va a Chigi per il vertice con Conte e Salvini

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2019 Di Maio esce da ristorante e va a Chigi per il vertice con Conte e Salvini Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, va via da un ristorante in centro per recarsi a piedi verso Palazzo Chigi dove è previsto un vertice di governo con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...