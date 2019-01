La pipa dei record dell'artista contadino

Salvini a M5s: "Ogni ministro si occupi delle sue competenze altrimenti..." e si mette a ridere

(Agenzia Vista) Roma, 08 gennaio 2019 "Non cambio e non cambierò mai idea. Sono stufo di cedere ai ricatti dei trafficanti, lo dico con la massima sincerità e trasparenza ai colleghi di governo. Altrimenti.... altrimenti punto, punto, punto". Lo ha detto il ministro dell'Interno Mateeo Salvini in una diretta Facebook. _Courtesy Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev