Scontro tra auto e mezzo dell'Esercito

Gilet gialli, scendono in campo le donne primo corteo in Francia

Parigi (askanews) - Hanno scelto la domenica e non il sabato e puntano sulla non violenza. A Parigi le donne sono scese in piazza per il primo corteo femminista dei gilet gialli. Schierate su due chilometri per far capire che anche l'universo femminile sta pagando la crisi ed è scontento delle politiche volute dal Presidente Marcon. Una protesta che si inserisce all'interno di un movimento che ...