Molini Popolari Riuniti, più soldi ai dipendenti

Più soldi in busta paga per i 150 dipendenti della Molini Popolari Riuniti Ellera-Umbertide. Il 2019 porta 1.800 euro in più in quattro anno come integrativo aziendale, frutto dell’accordo raggiunto nei giorni scorsi tra il gruppo e la Cgil. Un’intesa che il segretario regionale della Flai Michele Greco saluta con soddisfazione “perché abbiamo ottenuto 200 euro in più rispetto all’accordo precedente”. Nello specifico gli addetti della più grande cooperativa di trasformazione del Perugino che, recentemente ha acquisito il molino di Amelia dell’ex Novelli, avranno un riscontro economico migliore da qui al 2021. “Oltre al miglioramento dello stipendio che, è comunque legato al mantenimento dei risultati di budget previsti dall’azienda - spiega nello specifico Greco - siamo riusciti a portare a casa tutta una serie di benefit in materia di welfare aziendale che garantiscono una posizione lavorativa migliore per gli addetti.

