Caso Duchini. Rizzuto: "Ho pagato per avere favori"

Soldi e viaggi in cambio di facilitazioni sul fronte giudiziario. Nel verbale dell’interrogatorio che si è svolto il 4 giugno, Valentino Rizzuto, l’imprenditore accusato di corruzione nel caso Duchini, ha sottolineato di aver ottenuto dall’ex carabiniere del Ros Orazio Gisabella indicazioni per ottenere la positiva definizione di fascicoli a suo carico. Per questo motivo, secondo la ricostruzione dei magistrati di Firenze titolari del fascicolo, ha elargito 108 mila euro e pagato viaggi all’estero tra cui in Messico e in Cina. Rizzuto sarà risentito nei prossimi giorni dai pm toscani che indagano per competenza l’ex procuratore aggiunto di Perugia, Antonella Duchini, legata da “rapporto sentimentale” a Gisabella, che avrebbe “facilitato la favorevole definizione” di due procedimenti a carico di Rizzuto con “atti contrari ai doveri d’ufficio”.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 5 gennaio 2019