Caos rifiuti, bloccati i camion

Quattro camion di Gesenu provenienti da Ponte Rio, bloccati all’entrata della discarica di Belladanza a Città di Castello. Intorno alle 15 di venerdì, dopo tre ore e mezzo di attesa, i mezzi sono ripartiti carichi con gli stessi rifiuti con i quali erano arrivati alla volta di Perugia. Un altro mezzo, sempre di Gesenu, ma proveniente da Gubbio, con regolare autorizzazione invece è entrato ed ha scaricato quanto trasportato. Sono state ore di tensione ieri mattina alla discarica tifernate, quando si sono presentati i 4 mezzi della Gesenu che volevano scaricare rifiuti indifferenziati come era avvenuto sino al 31 di dicembre. Arrivati all’entrata di Belladanza, però, non sono stati fatti entrare. E così i 4 autisti si sono messi in contatto con i vertici della società, che sono arrivati a Città di Castello per cercare di sciogliere l’empasse. Pure la Regione è corsa ai ripari riaprendo un pezzo della discarica di Borgogiglione a Perugia: si intende autorizzare 47mila metri cubi che “dovrebbero essere sufficienti per garantire la copertura nel periodo di transizione in cui verrà messa in campo la palificata intorno agli argini della discarica”, spiega l’assessore regionale all’Ambiente Fernanda Cecchini.

