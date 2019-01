Problemi al Santa Giuliana, il Comune si scusa

Lo stato di apparente abbandono nel quale è apparsa la pista del Santa Giuliana è stato solo temporaneo. Lo assicura l’amministrazione comunale di Perugia dopo le lamentele raccolte dal Corriere dell'Umbria da parte di alcuni utenti (LEGGI Atleti in guerra: "Il Santa Giuliana non è il percorso verde") che nel periodo delle festività natalizie avevano trovato spogliatoi lasciati aperti, pochi controlli e in generale una percezione di scarsa sicurezza. Già da venerdì 4 gennaio il servizio di custodia, assicurano da palazzo dei Priori, è stato ripristinato a pieno regime ed è tornato operativo come nelle scorse settimane: l’amministrazione, si legge in una nota, si scusa di fatto con gli utenti per i disguidi di questi primi giorni di gennaio.

