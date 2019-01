Influenza, migliaia di umbri a letto

L’Umbria è tra le regioni dove si registrano più casi d’influenza in Italia. I numeri sono quelli forniti dal Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore della Sanità e pubblicati sul bollettino Influnet che settimana per settimana monitora la situazione. Il livello di incidenza in Italia è pari a 3.7 casi per mille assistiti, in Umbria di 8.41 ogni mille. La fascia di età più colpita è quella dei bambini da 0 a 4 anni, poi i quella da 5 a 14. Scarsamente colpita la fascia degli anziani, anche grazie all’ampia adesione alla vaccinazione antinfluenzale. Considerando l’incidenza media rilevata dal rapporto Influnet, si stima che nella settimana dal 17 al 23 dicembre siano stati circa 7.500 gli umbri costretti a letto dall’influenza, con un’incidenza inferiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ma comunque alta rispetto alla media nazionale. La Regione Umbria, grazie ai medici sentinella, sta monitorando giorno per giorno l’andamento dei casi. Secondo le previsioni, quest’anno saranno almeno centomila gli umbri colpiti dal virus che, secondo Massimo Gigli, responsabile del servizio di Igiene e sanità pubblica della Usl Umbria, avrà il suo apice tra metà gennaio e metà febbraio con una coda importante anche nel mese di marzo. Cruciali saranno le prossime settimane, con la riapertura delle scuole.