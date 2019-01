File per vedere il monumento, ma è quasi sempre chiuso

In fila per salire sulla recuperata torre civica, peccato che spesso sia chiusa scatenando così la rabbia di turisti e residenti di Città di Castello. La rabbia è stata espressa anche per iscritto nel calendario delle aperture, vergata dai turisti esterrefatti per gli orari previsti dallo scorso 23 dicembre fino al 6 gennaio, quando questa prima fase promozionale terminerà. Previsti, infatti, quattro giorni di chiusura pieni. A cui vanno aggiunte aperture per sole quattro mezze giornate in date strategiche come la mattina del 31 dicembre. Accesso chiuso mercoledì 2 e giovedì 3 gennaio. Riapertura solo il 4 pomeriggio.

Servizio completo nell'edizione di mercoledì 2 gennaio del Corriere dell'Umbria