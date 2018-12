Segni dei ladri sulle porte e sui garage

Tentati furti e segni che compaiono a fianco di porte di garage o di abitazioni. Come quelli che si sono verificati in un garage di via San Rocco o in via Sandro Pertini e via Olaf Palme. C’è molta preoccupazione tra i cittadini di Bastia per i furti, tanto che ci sono state dodici segnalazioni negli ultimi cinque giorni. Il pericolo dei raid dei ladri continua a tenere in apprensione la popolazione, tanto in città che nelle frazioni. Dopo i casi registrati negli ultimi due mesi e la rapina dei giorni scorsi in un negozio di biciclette del centro, cresce la paura. Le segnalazioni sono cresciute in questo periodo delle festività natalizie e non riguardano solo il centro città, come detto, ma anche le frazioni come la vicina Bastiola, Petrignano e Palazzo, e altre aree del vicino territorio comunale assisano.