Ecco quanti anni ci vogliono per ripagarsi la laurea in Umbria

Il tempo impiegato per recuperare il reddito non percepito per conseguire la laurea triennale è pari a 35 anni e 10 mesi a Perugia e 40 anni e un mese a Terni. È questa la proiezione che emerge paragonando la paga oraria media di un diplomato che ha iniziato a lavorare a 18 anni con quella di un laureato che ha iniziato a lavorare tre anni più tardi, a 21. Prendendo in considerazione i dati Istat relativi agli stipendi orari lordi dei lavoratori dipendenti nel 2016, infatti, emerge come i laureati siano sempre meglio pagati, ma la differenza in molte realtà è così bassa che per recuperare quei tre anni di mancato reddito causato dallo studio ci vogliono anni. A livello nazionale, infatti, i laureati sono pagati mediamente 2,27 euro lordi l’ora in più dei non laureati, ma non è sempre così.



Servizio integrale a cura di Jacopo Barbarito sul Corriere dell'Umbria del 27 dicembre