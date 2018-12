"C'è un morto in auto", ma stava dormendo

Tria interrotto dal PD sbotta 'Mi avete massacrato per un'ora, ora rispondo', bagarre in commissione

(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2018 Tria interrotto dal PD sbotta mi avete massacrato per un'ora, fatemi rispondere', bagarre in commissione Il ministro dell'Economia Giovanni Tria in audizione in Commissione Bilancio / web tv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev