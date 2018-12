Luciano Gaucci compie 80 anni: i tredici anni a Perugia tra vittorie, illeciti e colpi clamorosi di mercato

Luciano Gaucci compie 80 anni. L’ex presidente del Perugia - nato il 28 dicembre 1938 - ha scritto autentiche pagine della storia del club biancorosso e non solo. Dopo l’esperienza come vicepresidente della Roma, Gauccione - che vive a Santo Domingo ed è molto malato (LEGGI QUI) - rimase alla guida del Perugia per oltre 13 anni, dopo averlo acquistato il 7 novembre del 1991 in serie C, sino a portarlo a giocare in Coppa Uefa, vincendo l’Intertoto. In mezzo una promozione dalla C1 alla B nel 1994, due promozioni dalla B alla A (1996 e 1998), più una promozione in B revocata per illecito sportivo al termine del campionato 1992-1993, che gli costò tre anni di squalifica.