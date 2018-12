Escono per la spesa della vigilia e gli svaligiano casa

Erano per andare a fare spesa per la cena della vigilia di Natale e le loro case sono state ripulite di ori e preziosi. Hanno preso di mira sono i gioielli i ladri che hanno fatto visita a due appartamenti nel quartiere San Paolo, nel pomeriggio di lunedì. I malviventi non hanno toccato nient’altro: la tv di ultima generazione, così come alcuni oggetti in argento in mostra sui mobili della sala. E’ accaduto tutto in uno stretto giro di tempo, appena fuori il centro storico di Foligno.



Servizio integrale a cura di Francesca Petruccioli sul Corriere dell'Umbria del 27 dicembre