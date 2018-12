Terremoto, ecco le misure a favore delle popolazioni colpite

Boccata di ossigeno per i terremotati. La legge di bilancio, approvata sabato 22 dicembre in Senato, ha introdotto diverse misure in favore delle zone colpite dal sisma del 2016. Tra queste, la proroga dello stato di emergenza e della restituzione della "busta paga pesante", esenzioni per gli esercizi commerciali, estensione temporale della zona franca urbana. Nello specifico, le misure prevedono la proroga dello stato di emergenza nei territori coinvolti per tutto il 2019 con lo stanziamento di 360 milioni di euro, e al 2020, con deroga al decreto dignità, l'opera dei 700 tecnici allocati nei Comuni del cratere e negli uffici speciali per la ricostruzione che si occupano di evadere le pratiche legate alla ricostruzione pubblica e privata.



Servizio integrale a cura di Jacopo Barbarito sul Corriere dell'Umbria del 24 dicembre