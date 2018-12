Ex tecnico ferroviario diventa scultore

Giovanni Quagliani, l’ex tecnico ferroviario che sta trasformando il sentiero Europeo E1, ad oggi il transfrontaliero più lungo che unisce la Norvegia alla Sicilia, in una mostra itinerante. Nel tratto che interessa Bagnara verso Monte Alago, transitato da escursionisti, cicloturisti e amanti dell’equitazione si possono vedere, sulle pietre incastonate tra la vegetazione del monte, due delle sue sculture. La prima opera è la testa di un cavallo e l’altra una statua della Madonna che è stata fissata su una roccia.n“Passavo spesso e osservavo le pietre - racconta Giovanni Quagliani - così un giorno ho deciso di scolpire la testa di un cavallo, era il 2011. Poi quest’anno ho posizionato una Madonnina lavorata in lastre di rame sovrapposte e sagomate in basso rilievo. Sono tornato diverse volte a vedere la pietra e immaginavo come poteva venire la scultura. La roccia, dove è collocata, si è prestata molto bene”. Lo scultore autodidatta, risiede a Bagnara di Nocera Umbra ed e sposato con Marisa, la sua prima sostenitrice, con la quale ha avuto una figlia. La passione per la scultura nasce da quando era giovanissimo, associata al trekking e all’equitazione, ma solo dopo essere andato in pensione dedica la maggiore parte del suo tempo a questo suo hobby. Sempre su questo tracciato silenzioso, dove arte e natura si intrecciano e da dove si può osservare il Monte Pennino, Giovanni sta ultimando una figura di San Francesco. I suoi attrezzi? Un generatore di corrente, un martello, un frullino e qualche scalpello. “Era da tanto – spiega – che avevo notato quella pietra molto grande, sarà alta più di due metri. C’è anche una piccolo spazio dove è possibile sedersi per fare una sosta. Mi piace l’idea di lasciare qualcosa di mio, per questo paese, che duri nel tempo”. Le sculture in mezzo alla vegetazione, che sono molto apprezzate dagli abitanti della frazione e dagli escursionisti, si trovano nel tratto del sentiero E1, curato dalla Fie, che attraversa Bagnara e che inizia dietro la chiesetta di Sant’Egidio Abate, segnato e tabellato con targhe di colore rosso – bianco – rosso e si possono raggiungere camminando senza particolari difficoltà. Sandra Ortega