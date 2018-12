Slot, i ternani spendono più dei perugini

La febbre del gioco contagia i ternani più dei perugini, se ci si ferma ai due capoluoghi. Ma tra i dieci comuni più grandi della regione il record della spesa pro capite per i giochi gestiti dallo Stato, dalle slot al Bingo, dai Gratta e vinci al Superenalotto, nel 2017 appartiene a Bastia Umbra. I dati si ricavano da “L’Italia delle slot 2, quanto giocano gli italiani”, indagine del gruppo Gedi su dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Un database online consente di avere il quadro per ogni comune d’Italia.

Come in passato, Terni supera dunque Perugia con una spesa per abitante di 1.605 euro. Nella classifica dei 130 comuni italiani tra 50 mila e 200 mila abitanti per giocate pro capite, la città dell’acciaio si colloca nella prima metà della classifica, occupando il quarantaquattresimo posto. I perugini hanno speso a testa 80 euro in meno dei ternani: 1.525 euro. Rispetto a città italiane di dimensioni simili, Perugia è la cinquantunesima, considerati i 130 centri con una popolazione compresa fra 50 mila e 200 mila unità. Qui vanno per la maggiore le videolottery, cioè le slot che si trovano in locali dedicati: nel 2017 hanno calamitato 99 milioni di euro.

Servizio integrale sul Corriere dell'Umbria del 23 dicembre